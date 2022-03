Vista Gaúcha: Valor adicionado das empresas cresce 327% em relação a 2020 e 2021

De acordo com levantamento realizado pelo Setor de Tributos de Vista Gaúcha, o valor adicionado das empresas, indústrias e comércios teve elevação de 327% na comparação com o mesmo período entre os anos de 2020 e 2021.

Dados da Secretaria Estadual da Fazenda (SEFAZ) revelam que este é o maior aumento da história do município.

— Este aumento é graças ao trabalho e fortalecimento das atividades, através da aplicação de políticas públicas direcionadas à geração de emprego e renda através da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, e de programas de desenvolvimento municipal que tem proporcionado grandes aumentos e incentivos as nossas empresas do município, através de financiamentos, comodatos de máquinas e equipamentos, e outros incentivos, além de proporcionar condições favoráveis de acordo as necessidades de cada empresa — disse o prefeito Claudemir Locatelli.

— Devemos destacar ainda que essa evolução se dá através de um trabalho sério na busca de resultados pela equipe do Setor de Tributação do município — complementou o mandatário.

