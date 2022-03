Prefeitura de Derrubadas concede desconto para pagamentos do IPTU em cota única

Guias de pagamento do IPTU podem ser retiradas no Setor de Tributação, que funciona no prédio da Prefeitura Municipal (Foto: Diones Roberto Becker)

A Prefeitura Municipal de Derrubadas vai conceder desconto de 10% nos pagamentos em cota única do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) até o dia 10 de abril. O contribuinte também poderá optar pelo parcelamento do tributo. Neste caso, não há desconto e os vencimentos das parcelas ocorrerão em 10 de abril, 10 de junho e 10 de agosto.

De acordo com o fiscal tributário, Joel Mülbeier, as guias de pagamento do IPTU podem ser retiradas no Setor de Tributação, que funciona no prédio da Prefeitura Municipal.

Decreto municipal:

Através do decreto municipal nº 02, de 3 de janeiro de 2022, foi estipulado o cancelamento dos reajustes, e determinado a não incidência de atualização monetária para o exercício de 2022, no IPTU, na Taxa de Licença, Localização, Funcionamento e Vistoria do Cumprimento de Posturas e Normas Urbanísticas, e na Taxa de Fiscalização Sanitária.

A medida considera, o momento anormal caracterizado como ‘Situação de Emergência’ em toda a área urbana e rural do município de Derrubadas, afetada pela estiagem prolongada, comprometendo significativamente a situação econômica da população em geral; e considerando a pandemia de Covid-19 e seus efeitos negativos registrados na área da saúde, na área social e econômica, com perdas consideráveis no poder aquisitivo dos contribuintes de tributos e taxas municipais.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.