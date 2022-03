Legislativo de Coronel Bicaco retoma as sessões ordinárias na próxima segunda-feira

O Poder Legislativo de Coronel Bicaco irá começar, na segunda-feira (7/3), a partir das 20 horas, o cronograma de sessões ordinárias de 2022. Neste ano, já foram realizadas duas sessões extraordinárias, com a aprovação de todos os Projetos de Lei que constavam nas respectivas pautas.

Antônio Martins (PP) é quem preside a Casa. O cargo de vice-presidente é ocupado por Leandro Briato (PP) e o secretário é Paulo Hermel (PDT). A escolha da mesa diretora ocorreu em dezembro de 2021.

A atual legislatura é composta por cinco vereadores do PP e quatro do PDT. Isso significa que a bancada oposicionista é maioria no Poder Legislativo.

No decorrer do ano passado, entre sessões ordinárias e extraordinárias, os edis apreciaram mais de 90 Projetos de Lei, sendo a grande maioria aprovada por unanimidade. Ainda foram votadas em plenário, inúmeras proposições, pedidos de informações e moções de apoio.

