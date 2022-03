Coronel Bicaco contabiliza o 40º óbito provocado pela Covid-19

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS), por meio de nota oficial, confirmou a 40ª morte provocada pelo novo coronavírus em Coronel Bicaco. A vítima é um homem de 88 anos de idade.

Depois do diagnóstico positivo e do agravamento de seu quadro de saúde, o idoso precisou de internação no Hospital da Unimed Noroeste/RS em Ijuí.

O óbito foi registrado na terça-feira (1/3).

