Informativo da Câmara de Vereadores de Coronel Bicaco/RS

Síntese da 2ª sessão extraordinária realizada no dia 2 de março de 2022

Ao segundo dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, foi realizada neste Legislativo Municipal, a segunda sessão, segunda extraordinária.

Presentes os vereadores: Antônio Olgi Martins (PP), Élson Bueno Martins (PDT), Florisbal Scherer (PDT), Itamar Sartori (PP), Leandro Rodrigues Briato (PP), Lucas Santos da Cruz (PDT), Luiz Flávio Rangel (PP) e Paulo Gilberto Hermel (PDT). Na presidência, o vereador Antônio Olgi Martins.

Ato contínuo, apreciados na ordem do dia, foram aprovados:

- Projeto de Lei n° 008/2022, de 1° de fevereiro de 2022, que autoriza o município a abrir crédito especial por redução de dotações orçamentárias.

- Projeto de Lei n° 011/2022, de 14 de fevereiro de 2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos financeiros à Associação Hospitalar Santo Antônio de Pádua de Coronel Bicaco, e dá outras providências.

- Projeto de Lei n° 012/2022, de 14 de fevereiro de 2022, que autoriza o município a abrir crédito especial por redução de dotações orçamentárias.

- Projeto de Lei n° 013/2022, de 17 de fevereiro de 2022, que autoriza o município a abrir crédito especial.

- Projeto de Resolução Legislativa n° 001/2022, que regulamenta ressarcimento de despesas de locomoção e deslocamento.

Nada mais a tratar, foi encerrada a sessão.

Secretaria da Câmara Municipal aos 2 de março de 2022.

Jordan Schwaab – Agente Legislativo

