Projeto aprovado no Legislativo autoriza repasse de R$ 107,5 mil para o hospital de Coronel Bicaco

Em sessão extraordinária realizada na quarta-feira (2/3), a Câmara Municipal de Vereadores aprovou o repasse de R$ 107.500,00 para a Associação Hospitalar Santo Antônio de Pádua (AHSAP), de Coronel Bicaco. A transferência de recursos do município era tratada no Projeto de Lei (PL) nº 011/2022.

De acordo com o texto, R$ 67.500,00 são destinados ao pagamento de 450 horas dos médicos plantonistas, trabalhadas no período de 26 de janeiro a 25 de fevereiro deste ano. O restante (R$ 40.000,00) é para custear despesas da AHSAP referentes ao mês de fevereiro de 2022.

O Hospital Santo Antônio de Pádua vai completar quatro anos sob intervenção administrativa, desde que o Poder Executivo declarou situação anormal na área de saúde hospitalar no município, em março de 2018.

