A expulsão da Irinéia e a situação do PDT de Tenente Portela

Em 2020, ano das eleições municipais, o PDT governava o município com o prefeito Clairton Carboni. Quando chegou a época das eleições, apesar de vários suposições que indicavam uma reeleição do prefeito, o partido honrou um acerto que tinha com o Progressista e deixou a candidatura para Cristiane Feyth.

As pesquisas que tive acesso, todas encomendadas de modo particular por alguns pretendentes ao cargo, mostravam que Carboni tinha claras condições de vencer as eleições. Não concorreu e o grupo que seu partido compunha acabou derrotado nas urnas.

Na Câmara de Vereadores daquela legislatura o partido tinha eleito apenas Luis Claudir. Depois o partido herdou uma vaga com a renúncia de Ibe Furini e Natanael de Campos deu a segunda cadeira para a sigla, que não durou muito, uma vez que Nata, abandonou o partido e se filiou no MDB.

Na eleição de 2020 o partido elegeu dois vereadores. Luis Claudir que fez 379 votos e a estreante Irinéia Koch Lena que fez 317. Seriam duas cadeiras naturais do partido, o que em tese, fortalecia a presença da sigla de Ciro Gomes na Câmara portelense. Tudo isso em tese.

A oposição com a maioria na casa acabou morrendo no ego dos veteranos. Sem jogo de cintura, os partidos desprezaram os estreantes Irinéia Koch Lena e Jaine Sales, que num movimento, quase que natural, acabaram se alinhando com a situação. Em troca Irinéia foi eleita presidente da casa com os votos da oposição. Seu companheiro de partido votou contra ela.

Na eleição para a presidente de 2022, Irinéia seguiu alinhada com o mesmo grupo e votou contra Luis Claudir que era candidato. Jaine Sales foi eleito.

Como castigo por não ter votado em Luis Claudir, que é presidente da sigla, Irinéia foi expulsa pelo diretório local. Como estava de atestado médico, tinha feito uma cirurgia, ela foi “julgada à revelia” sem poder se defender e até onde consta recebeu a notícia de sua expulsão através de AR, via correios. Com isso o PDT volta a ter apenas uma cadeira no legislativo.

A julgar por esses acontecimentos, nota-se os dirigentes do partido tem demonstrado uma grande falta de articulação e capacidade de agregar, que são requisitos básicos para a política partidária.

Primeiro perderam a chance de seguir no comando majoritário do município e depois, sem uma articulação eficiente, dirigiram o voto do partido contra a vereadora da própria sigla para apoiar uma edil de outra sigla. Eleita a vereadora do PDT, não conseguiram atraí-la de volta e ainda por cima, criaram o motivo para expulsá-la do partido.

Winston Churchill escreveu que a “política é quase tão excitante como a guerra e não menos perigosa. Na guerra a pessoa só pode ser morta uma vez, mas na política diversas vezes”, parece que o PDT de Tenente Portela está fazendo uma força danada para apunhalar o próprio coração.

As colunas são de responsabilidade de seus autores e não refletem, necessariamente, a opinião do Sistema Província de Comunicação.

