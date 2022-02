Estiagem pode reduzir em 43% a produção de soja no RS

Um levantamento elaborado pela Emater-Ascar aponta que o Rio Grande do Sul deve produzir 11,1 milhões de toneladas de soja na safra 2021/2022. Esse montante é 43,8% menor do que o projetado inicialmente. As primeiras estimativas previam a colheita de 19,9 milhões de toneladas do grão.

A Emater-Ascar acredita que os prejuízos causados pela estiagem na atual safra de soja podem alcançar mais de R$ 28 bilhões. Cerca de 88 mil sojicultores gaúchos terão perdas na produtividade.

A principal cultura de verão no Estado se encontra nas fases de maturação (10%), enchimento de grãos (55%), floração (28%) e germinação e desenvolvimento vegetativo (6%). O mais recente Informativo Conjuntural da Emater-Ascar foi publicado na quinta-feira (24/2).

Em algumas regiões produtoras, a colheita já começou e as lavouras ceifadas representam 1% do total cultivado no Rio Grande do Sul.

