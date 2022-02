Redentora termina a semana com 72 casos ativos de Covid-19

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) publicou, na sexta-feira (25/2), o boletim epidemiológico informando que Redentora possui 72 casos ativos do novo coronavírus. Um morador está hospitalizado em razão de sintomas da doença.

O município contabiliza, desde o começo da pandemia, 1.707 diagnósticos positivos de Covid-19. Deste total, 1.602 pacientes se recuperaram e 33 morreram.

A SMS orienta que, a partir de qualquer sintoma da infecção, a pessoa permaneça em isolamento e evite contato com outros indivíduos.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.