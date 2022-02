O Sicredi está presente na 6ª Expo Agro Cotricampo, que acontece entre os dias 24 e 26 de fevereiro em Campo Novo. A feira é dedicada a mostrar a força do agronegócio como impulsionador do desenvolvimento regional e estadual.

— Participar de eventos como este nos oportuniza estarmos ainda mais próximos da nossa comunidade. Podemos trocar ideias, conversar e ouvir nosso associado, além de promover um ambiente agradável durante a feira — afirmou o gerente da Agência de Campo Novo, Juarez Dockhorn. Para ele, é um orgulho apoiar e participar do evento que representa a força dos municípios de nossa área de atuação e é realizada por uma cooperativa coirmã do Sicredi.

O estande da Sicredi busca oferecer conforto e embelezar ainda mais o Campo Experimental da Cotricampo. O espaço foi planejado especialmente para a comunidade, como uma área de descanso, lazer e negócios, disponibilizando a tradicional máquina de café e a boa recepção dos colaboradores locais.

A participação do Sicredi junto a Expo Agro é uma parceria entre as três cooperativas do sistema que atuam nos municípios onde a Cotricampo está presente: Sicredi das Culturas, Sicredi Noroeste e Sicredi Raízes.

Ambas buscam apoiar eventos que valorizam as suas comunidades e visam fomentar negócios que proporcionem desenvolvimento econômico e social.

Sobre o Sicredi:

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 5,5 milhões de associados, os quais exercem papel de donos do negócio.

Com presença nacional, o Sicredi está em 25 estados* e no Distrito Federal, com mais de 2.200 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros.

*Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

