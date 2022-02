Legislativo de Coronel Bicaco investirá R$ 739 mil na construção de sede própria

Na sexta-feira (18/2), ocorreu a assinatura do contrato para construção da sede própria do Poder Legislativo de Coronel Bicaco. O documento foi firmado pelo presidente da Câmara de Vereadores, Antônio Martins, e Rafael Cazarotti, representante da empresa Vale Engenharia Civil LTDA – vencedora da licitação realizada no dia 9 de fevereiro.

O prédio terá 312,13 metros quadrados de área construída, sendo composto por plenário, sala da presidência, espaço para bancadas, banheiros e repartições para funcionamento interno. O contrato prevê que os trabalhos iniciem em 2 de março, com prazo de conclusão de 18 meses.

A edificação da sede própria é um antigo anseio. No decorrer dos últimos anos, o assunto foi debatido por vários edis que presidiram a Casa. Atualmente, a Câmara de Vereadores está situada no terceiro andar do imóvel que também abriga a Prefeitura Municipal. O acesso se dá somente por escadarias, o que dificulta a participação de pessoas com problemas de locomoção em sessões ou outros eventos.

Os trâmites para construção da sede própria começaram no ano passado, na gestão do ex-presidente da Casa, Itamar Sartori. Foram contratados serviços de engenharia para elaboração do projeto arquitetônico e ainda aconteceu a publicação do edital de licitação para definição da empresa que iria executar as obras. No entanto, o certame foi declarado deserto, ou seja, não houve interessados.

De acordo com o atual presidente do Poder Legislativo, Antônio Martins, a decisão de efetiva edificação da sede própria se mostrou viável após entendimento com o prefeito Jurandir da Silva, no que concerne aos repasses do duodécimo, de forma que não haja eventuais descontinuidades nos pagamentos à empresa executora do projeto.

