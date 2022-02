Frigorifico em Vista Gaúcha: A incerteza dos produtores que investiram dinheiro no projeto

Muitos agricultores da região estão apreensivos em relação aos rumos do frigorífico que prometeu instalação em Vista Gaúcha, mas que ainda não saiu do papel.

Logo após o anúncio do empreendimento e diversas entrevistas de Paulo José Balla e Leandro Rodrigues dos Santos a empresa iniciou um processo de captação de produtores interessados em investir na construção de aviários em suas propriedades. A empresa buscava entre 90 e 120 aviários em funcionamento para suprir a demanda que seria necessária.

Um produtor nos relatou que em um grupo em uma rede social do qual ele fazia parte haviam mais de 70 produtores que investiram. Outro relatou estar em um grupo com mais de 20. Como o representante da empresa não nos concedeu entrevista, não conseguimos confirmar o número de produtores que adquiriram o aporte.

O formato do negócio consistia em cobrar dos produtores interessados um aporte financeiro, que segundo observamos em alguns contratos, seria de R$ 30 mil por aviário.

Segundo produtores o acerto era de que logo depois da assinatura do contrato e do pagamento desse aporte, que em alguns casos era parcelado em algumas vezes, a empresa já começaria o processo de licenciamento para a construção dos aviários.

CONTRATOS

Nossa reportagem teve acesso a alguns desses contratos e inclusive recebeu de agricultores cópias original para que pudesse relatar o que previa no documento. Pelo que observamos, todos os contratos são semelhantes, com divergências apenas nos valores, uma vez que alguns produtores fizeram aporte para mais de um aviário.

Um dos contratos que temos em mãos prevê que o produtor pagaria na assinatura, feita em 27 de julho de 2020 o valor de R$ 15 mil, pagaria mais R$ 15 mil em abril de 2021 e depois mais 20 vezes de R$ 1.500 reais que seriam pagos com lotes de frangos quando os aviários estivessem produzindo, totalizando R$ 60 mil, com o compromisso de construção de dois aviários.

A empresa por outro lado se comprometia a devolver o dinheiro corrigidos com juros da poupança, caso não cumprisse com a sua obrigação em 18 meses. O contrato em questão está assinado pelo produtor e por Leandro Rodrigues dos Santos como representante da empresa. O espaço para as assinaturas de testemunhas está em branco. As assinaturas foram autenticadas no tabelionato de Tenente Portela.

No contrato intitulado de “contrato particular de prestação de serviços” está descrito que após a implantação dos aviários a empresa se comprometia com a compra da produção, com preço mínimo de R$ 1 real por frango, adquiridos em seis ou sete lotes por ano.

Na sequência há um memorial descritivo com resumido dos aviários e já na primeira página, no documento intitulado “Sistema de Parceria Avícola”, no segundo parágrafo diz: “caberá ao parceiro criador (integrado) a construção do aviário dentro do prazo estabelecido com licença ambiental para tal feito, dentro dos padrões preestabelecidos, sendo que a construção do mesmo será terceirizada (...). Esse ponto específico da a entender que a reponsabilidade pela construção seria do parceiro criador, ou seja, do produtor, o que contrapões os depoimentos de todos os produtores que afirmam que a Avenutri entregaria os aviários prontos. Como Leandro Rodrigues dos Santos ainda não aceitou nos dar entrevista, não conseguimos esclarecer essa parte do contrato.

O contrato registra os detalhes da construção e os equipamentos que seriam disponibilizados no projeto com itens como poço artesiano, energia solar, um trator 45cv e até uma casa de 70m² avaliada em R$ 94 mil. Aparentemente nenhum produtor, com quem tivemos contato, está construindo ou recebeu da empresa essas construções e ou materiais.

PRODUTORES

Gelson Luis Prates, morador de Linha Três Bocas, interior de Vista Gaúcha foi um dos que investiu no projeto como parceiro para a compra de aviário. Segundo ele, o trato era de que ele repassaria R$ 60 mil por dois aviários.

Ele afirma que foi entregue R$ 15 mil para Leandro Rodrigues dos Santos e outros 15 mil seriam repassados em abril de 2021. Os outros R$ 30 mil seriam pagos parcelados quando os aviários entrassem em funcionamento.

Gelson nos contou que os primeiros R$ 15 mil foram retirados da aposentadoria de sua mãe, dona Albertina Prates, 89 anos. Ela disse para a nossa reportagem que o dinheiro tem feito muita falta, uma vez que a família não tem grandes posses.

O produtor relata que nunca foi procurado pela empresa após a assinatura do contrato. Segundo ele, Leandro somente foi na sua propriedade para buscar o dinheiro. Ele queixa-se também, de nunca ter sido chamado para uma reunião sobre o assunto.

Ele afirma que acerto era de que a obra deveria iniciar em novembro de 2020. Como até abril do ano seguinte nada havia sido feito, ele não pagou a segunda parcela de R$ 15 mil.

Gelson relata que em um episódio em que procurou Leandro, esse teria oferecido a sua camionete como pagamento da dívida. Gelson não aceitou e saiu com a promessa de que iria receber o dinheiro em breve corrigido pelos juros da poupança.

Rafael Queiroz, morador de Erval Seco, também achou ser um bom negócio fazer um investimento para a construção de um aviário em sua propriedade. Segundo ele, como haviam outras pessoas investindo e como um contato seu lhe apresentou o projeto, ele acreditou que seria um bom investimento.

Ele afirma que repassou dois cheques, um de R$ 15 mil para novembro de 2020 e outro de R$ 15 mil para maio do ano seguinte. O acerto era o mesmo, ou seja, pago a primeira parte do aporte a empresa começaria a construção do aviário. Como até maio ainda não havia sido iniciada a obra, ele decidiu sustar o segundo cheque.

Segundo ele, após isso Leandro lhe procurou, e então ele informou que gostaria de acabar com a parceria, já que o que havia sido tratado com ele não foi cumprido. Leandro teria concordado e afirmado que devolveria o valor corrigido pelos juros da poupança. O que, segundo Rafael, ainda não aconteceu.

Rafael disse que procurou recentemente a empresa que lhe garantiu que em breve ele vai receber seu dinheiro de volta e que somente ainda não recebeu porque esse dinheiro estava investido no capital social da empresa e seria necessário substituir essa garantia para então liberar o valor para ser devolvido.

O produtor Júnior Erhardt de Três Passos investiu e espera reaver R$ 30 mil reais. Ele afirma que entregou R$ 15 mil reais em dinheiro depositado numa conta indicada no contrato e mais R$ 15 mil através de um cheque.

A situação é parecida com os demais. O dinheiro foi entregue com a expectativa de que em breve deveria começar as obras do aviário, no entanto, como a obra não começou, ele foi atrás e pediu o encerramento da parceria e o dinheiro de volta. Segundo ele a promessa é de que ele vai receber o dinheiro em breve.

Júnior afirma que após o pagamento representantes da empresa foram na sua propriedade e fizeram a medição através de GPS, no local que seria construído o aviário, mas a construção não ocorreu.

“Na próxima edição traremos a terceira e última reportagem da série com mais detalhes sobre o assunto. Reproduziremos também uma entrevista com Carlos Henrique Vargas, um dos investidores locais do projeto, que explica qual a sua participação no empreendimento e sua expectativa em relação ao assunto.”

