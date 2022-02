Brasil ultrapassa 93% de vacinados com uma dose

Com a dose única ou as duas doses do esquema vacinal, são 87% dos brasileiros cobertos (Foto: Diones Roberto Becker)

O país ultrapassou a marca de 93% de brasileiros acima de 12 anos vacinados com a primeira dose contra a Covid-19. Com a dose única ou as duas doses do esquema vacinal, são 87% dos brasileiros cobertos, considerando o mesmo público alvo. Até o momento, foram 380 milhões de doses de vacina aplicadas nesse público. As informações são do Ministério da Saúde.

Já o reforço da imunização foi tomado por 50,6 milhões de pessoas. Desse total, 48,5 milhões são de doses de reforço e dois milhões de doses adicionais. No total, das mais de 660 milhões de doses de vacinas adquiridas, o Governo Federal já distribuiu mais de 430 milhões às unidades federativas. Segundo o Ministério da Saúde, a vacinação do público entre cinco e 11 anos também segue avançando. Das 20,4 milhões de crianças, mais de cinco milhões tomaram a primeira dose.

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, reiterou a importância de completar o esquema vacinal contra a Covid-19 e tomar a terceira dose. — A campanha de vacinação segue firme e aproveito a oportunidade de reiterar o que eu tenho falado todos os dias: a necessidade de avançar com a dose de reforço. Isso é importante para a proteção da nossa população, sobretudo para os idosos, que tomaram as duas doses no começo da campanha. Esse reforço é fundamental para que tenhamos uma proteção maior contra a variante Ômicron — disse Marcelo Queiroga.

