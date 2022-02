HSA de Tenente Portela tem 26 funcionários afastados por causa da Covid-19

O grande número de casos confirmados de Covid-19 em Tenente Portela também reflete no quadro de funcionários do Hospital Santo Antônio (HSA).

Conforme informações obtidas pela reportagem do site Clic Portela junto à direção do HSA, na quarta-feira (23/2), 26 profissionais estavam afastados do trabalho em virtude da doença. Vinte e três testaram positivo para o novo coronavírus. O restante são contactantes de familiar.

O mais recente boletim epidemiológico mostra que Tenente Portela possui 341 casos ativos de Covid-19 e sete pessoas aguardando o resultado de exames laboratoriais.

No HSA, apenas dois moradores do município estão internados em decorrência do vírus. Ambos são casos confirmados e ocupam leito na enfermaria.

