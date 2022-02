Governador deve anunciar recursos para recuperação da rodovia entre Redentora e Tenente Portela

O Governador Eduardo Leite deverá anunciar na manhã da próxima sexta-feira, oficialmente, a liberação de recursos para a recuperação completa da ERS-330 entre Redentora e Tenente Portela.

Recebemos a informação de uma fonte que disse que o anuncio está confirmado e que o projeto visa recuperação da malha viária que está extremamente desgastada e apresentando diversos buracos.

A restauração da via era uma das cobranças feitas pela região, sendo que diversas lideranças vinham exigindo uma reforma da via que é de suma importância, principalmente para o transporte de pacientes de cidades como Coronel Bicaco, Braga, Redentora e Miraguaí, que utiliza-se continuamente do trecho em direção a Tenente Portela, uma vez que a maioria dos municípios da região tem o Hospital Santo Antônio de Tenente Portela como referência.

Após o anúncio, dentro de poucos dias, devem começar as obras.

