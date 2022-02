Com recursos próprios, Redentora melhora a infraestrutura urbana

Para a pavimentação com pedras irregulares das ruas Ervin Matheus Braun e Sinfrônio Júlio Ribeiro, a Administração Municipal investirá R$ 149.554,87. Os recursos financeiros são provenientes dos cofres da municipalidade.

De acordo com informações da assessoria de comunicação do Poder Executivo, serão pavimentados cerca de 2,26 mil metros quadrados. As obras irão beneficiar diversos moradores.

