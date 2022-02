Associado da Sicredi Raízes é contemplado em sorteio de seguro

O associado da Sicredi Raízes RS/SC/MG, Roque Renato Fink, da agência Costa e Silva em Três Passos, foi contemplado com R$ 18.249,15 por meio de sorteio promovido pela Icatú – uma das seguradoras parceiras do Sicredi. Esse é um benefício oferecido a associados que possuem algum produto ou serviço das diversas linhas de seguros dispostas pela cooperativa.

— Fiz o seguro pensando na proteção da minha família e recebi a notícia de que havia sido contemplado com surpresa e alegria. Além de estar protegido, vou deixar o valor aplicado na poupança, para garantir ainda mais segurança para o futuro — disse o associado.

Segundo o gerente da agência Costa e Silva, Jardel Bohmer, ter um associado contemplado é especial. — Ficamos muito felizes por este prêmio, pois além de cumprir a nossa missão, estamos alinhados com nosso propósito maior e levamos proteção e qualidade de vida para os nossos associados — destacou o gerente. — Agradecemos pela confiança e, como cooperativa, entendemos a importância de colocar o associado em primeiro lugar — completou Jardel Bohmer.

Contratar um seguro de vida permite que os beneficiários, de acordo com a cobertura escolhida, recebam um valor preestabelecido em variadas situações e necessidades.

O Sicredi oferece diversas linhas de seguro. Para as empresas, os seguros variam entre vida, automóvel, rural e patrimonial. Já o associado pessoa física pode aderir ao seguro de vida, automóvel, rural, residencial e de responsabilidade civil, no caso de médicos e dentistas.

Sobre o Sicredi:

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 5,5 milhões de associados, os quais exercem papel de donos do negócio.

Com presença nacional, o Sicredi está em 25 estados* e no Distrito Federal, com mais de 2.200 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros.

*Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.