Bombeiro argentino lamenta destruição da fauna e da flora por incêndio

O Tribuna Popular do último sábado, dia 19, entrevistou o chefe dos Bombeiros Voluntários de Porto Soberbo, Júlio Oscar, que falou sobre os inúmeros incêndios que estão registrados em várias regiões da Argentina.

Segundo Júlio Oscar o fato de toda a região de Missiones estar passando por uma crise hídrica que já dura cerca de 4 anos, os focos de incêndio são cada vez mais comum, sendo que muitas vezes são provocados por agricultores que usam o fogo para limpeza de roça.

Ele disse que mesmo trabalhando quase que sem parar, e tendo várias equipes, as chamas não dão trégua, uma vez que há muitos focos paralelos. As equipes priorizam o combate nas áreas que pode provocar risco a vida e a plantações, no entanto, muitas vezes as maiores chamas são observadas em meio das matas e tem de certa forma devastado grande parte da fauna e da flora.

Júlio disse que se sente absolutamente emocionado em comentar o assunto já que é um apaixonado pela natureza. Segundo ele, os prejuízos naturais são incalculáveis. Ele lembrou também que boa parte dessa região argentina sobrevive graças ao ecoturismo que está sendo absolutamente impactada pela destruição causada pelos incêndios.

