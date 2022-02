Vacinação contra Covid-19 em Redentora passa a ser por agendamento

A Administração Municipal de Redentora, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que a vacina infantil contra a Covid 19 será realizada somente mediante agendamento.

Deverão ser vacinadas crianças de 05 a 11 anos. Os usuários deverão ligar para realizar o agendamento pelo número (55) 3556 1101, ou diretamente com seu agente de saúde.

O agendamento se faz necessário para não ocorrer perda de doses da vacina.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.