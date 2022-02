Idosa é a 39ª vítima do novo coronavírus em Coronel Bicaco

Através de nota oficial publicada na tarde da segunda-feira (21/2), a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) comunicou a 39ª morte ocasionada pelo novo coronavírus em Coronel Bicaco.

A vítima é uma mulher de 72 anos de idade, cujo óbito ocorreu no dia 19 de fevereiro. Quando foi confirmada a contaminação, a idosa precisou de internação no Hospital Santo Antônio de Pádua, de Coronel Bicaco. Devido ao agravamento do quadro clínico, ela acabou transferida para a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital de Caridade de Palmeira das Missões.

Mesmo com o avanço da vacinação, a SMS ressalta a importância do uso de máscara e dos cuidados sanitários para evitar a disseminação do vírus.

