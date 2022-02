Lucro líquido do Banrisul cresceu 30,4% em 2021

O Banrisul alcançou, em 2021, lucro líquido de R$ 948,5 milhões, o que representa aumento de 30,4% em relação ao resultado de 2020. O lucro líquido ajustado, por sua vez, atingiu R$ 990,4 milhões, resultando em 11,4% de rentabilidade ajustada sobre o patrimônio líquido médio no ano passado.

O crescimento do período reflete, especialmente, a expansão da carteira de crédito, o menor fluxo de despesa de provisão para perdas de crédito e o resultado da participação em empresas controladas e coligadas.

