Tenente Portela prossegue com mais de 300 casos ativos do novo coronavírus

Tenente Portela começa a semana com 348 moradores contaminados com o novo coronavírus. Outros 13 esperam o resultado dos exames laboratoriais. A atualização dos dados epidemiológicos aconteceu na tarde da segunda-feira (21/2).

Desde o início da pandemia, o município acumula 2.821 diagnósticos positivos da doença, dos quais, 2.435 pacientes estão recuperados e 38 faleceram.

No Hospital Santo Antônio (HSA), três domiciliados em Tenente Portela ocupam leito em função de sintomas da Covid-19. É um caso confirmado e dois suspeitos. Todos permanecem na enfermaria.

A Secretaria Municipal da Saúde e Saneamento (SMSS) contabiliza mais de 11 mil procedimentos realizados para detecção da enfermidade. Dos 11.401 testados, 8.593 tiveram resultado negativo.

