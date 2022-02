Brigada Militar não descarta pedir reforço da tropa de choque para atuar no Guarita

O comandante do 7º BPM Major Diego Munari foi entrevistado pelo jornalista Jalmo Fornari no programa Tribuna Popular do último sábado, 19, onde comentou sobreo recebimento de um oficio do Ministério Público Federal que pede um reforço no policiamento dentro da Terra Indígena do Guarita.

Segundo o Major Munari, o policiamento nunca deixou de ser feito, no entanto, com o pedido do MPF a partir de agora ele será reforçado e será continuo, inclusive com viaturas que vão circular diuturnamente dentro da Terra Indígena do Guarita.

A possibilidade de um pedido de reforço ao Batalhão de Choque da Brigada Militar não foi descartada pelo comandante, que comentou inclusive que esse pedido é bem provável, uma vez que o 7º BPM tem a incumbência de policiamento ostensivo numa área territorial bastante extensa.

Sobre o oficio o Major diz entender que o Ministério Público concluí que a eleição de Valdonês Joaquim e Joel Ribeiro não teve validade e que Valdonês não poderia ser eleito cacique em virtude da sua condenação criminal. Ele está preso em Três Passos. No entendimento do comandante Munari, o Ministério Público está reforçando que o cacique é Carlinho Alfaiate que deverá ficar no cargo até dezembro desse ano.

