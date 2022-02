Curso gratuito capacita empresários para fazer exportações

O Programa Paulista de Capacitação para Exportações (Exporta SP) está com inscrições abertas até o próximo dia 25 de fevereiro. São 300 vagas para micro, pequenos e médios empresários que têm interesse em receber treinamento gratuito para acessar mercados internacionais.

O programa, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, oferece quatro meses de capacitação com especialistas da Fundação Instituto de Administração (FIA). São abordados temas como formação de preços, adequação de produtos e serviços, planos de negócios, marketing e vendas.

Essa será a terceira turma do projeto, que capacitou 355 empresários nas duas edições anteriores. Cerca de 20% das empresas que passaram pela formação conseguiram atingir mercados internacionais com o planejamento elaborado ao longo do treinamento.

As inscrições podem ser feitas pela página da Agência Paulista de Promoção de Investimentos (Investe SP).