EUA ajudarão com R$ 520 mil famílias atingidas por chuva em Petrópolis

A Agência para o Desenvolvimento Internacional do governo dos Estados Unidos (Usaid, na sigla em inglês) vai ajudar famílias de Petrópolis, na Região Serrana do Rio, atingidas pelo temporal que caiu na última terça-feira (15) e ainda passa por instabilidade no clima com retorno de vários momentos de chuva na cidade. O anúncio da doação de R$ 520 mil para a assistência imediata foi feito hoje (19).

Segundo o encarregado de Negócios da Embaixada e Consulados dos EUA no Brasil, Douglas Koneff , o apoio é uma das características que define a parceria do país com o Brasil. “É o nosso desejo de apoiar um ao outro em momentos difíceis. É desolador para todos nós ver essa tragédia tomar conta da cidade de Petrópolis. Prestamos nossos sentimentos de pesar e solidariedade às famílias das vítimas e desabrigados”, afirmou.

Conforme a Usaid, os recursos serão aplicados na distribuição de kits de higiene pessoal e de limpeza e segurança alimentar para os desabrigados. A administração do dinheiro ficará sob a responsabilidade da Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais (Adra).

Reconstrução

“A Usaid se une aos esforços para ajudar na recuperação dos danos causados às famílias da Região Serrana do Rio de Janeiro; estamos à disposição para ajudá-las a reconstruir suas vidas”, disse o diretor da agência no Brasil, Ted Gehr.

De acordo com a embaixada americana no Brasil, o governo dos Estados Unidos “mantém uma relação de colaboração histórica com o estado do Rio de Janeiro”. Como exemplo, citou o Memorando de Entendimento, assinado em 14 de dezembro de 2021, entre o estado e a embaixada e consulados dos EUA para expandir a cooperação mútua em diversas áreas econômicas e sociais.