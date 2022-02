Nove militares do CBMSC seguem para auxiliar nas buscas em Petrópolis

Nove militares do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina (CBMSC) embarcaram na manhã deste sábado, 19, para auxiliar nas buscas por desaparecidos na catástrofe ocorrida em Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro. Os bombeiros foram divididos em dois aviões do Batalhão de Operações Aéreas e o primeiro grupo já está no estado fluminense, em deslocamento para Petrópolis. A primeira aeronave, Arcanjo 06, partiu de Florianópolis às 9h e a segunda, Arcanjo 02, deve sair no começo da tarde.

A equipe composta por militares de Xanxerê, Blumenau, Curitibanos, Itajaí, Canoinhas, Lages chegou em Florianópolis na noite desta sexta-feira, 18. Na manhã deste sábado, um militar de Florianópolis se uniu aos demais.

O Comandante-Geral do CBMSC, coronel Marcos Aurélio Barcelos, esteve no hangar do BOA nesta manhã cumprimentando, acompanhando e transmitindo confiança a todos os integrantes.

“Esta é uma equipe experiente, que treina muito e apaixonada pelo que faz e é com humildade, comprometimento e, principalmente, o coração que estes bombeiros chegam para ajudar nossos irmãos do Rio de Janeiro. Os militares elencados para irem nesta missão possuem total apoio e confiança do Comando-Geral da corporação”, exclama o Comandante.

Todos os militares desta equipe possuem o Curso de Bombeiros Cinotécnicos, ou seja, estão aptos para busca, salvamento e resgate com cães. Os binômios, como são chamadas as duplas de bombeiro militar e cão de busca são certificados para este tipo de atuação.

Militares da primeira equipe:

Capitão Alan Deley Cielusinski – Xanxerê (comando da operação)

3º Sargento Jaques Douglas Romão e cão Bravo – Blumenau

Soldado Joscley Tracz e cão Iron – Xanxerê

Soldado Thiago Evandro de Amorim e cão Moana – Itajaí

Cabo David Canever e cão Léia – Canoinhas

Cabo Ronaldo Fumagalli e cão Hunter – Curitibanos

Soldado Giandro Rissi – Curitibanos (logística)

Soldado Guilherme Pereira Galli e cão Sasuke – Lages

Soldado Eduardo de Souza – Florianópolis (comunicação)

Brumadinho

Três dos binômios que estão nesta equipe atuaram na tragédia de Brumadinho. O comando desta operação ficará a cargo do Capitão Alan Delei Cielusinky, que faz parte da Coordenadoria de Busca, Resgate e Salvamento com Cães, que já foi um binômio e atuou tanto em Mariana, quanto na equipe da Força Nacional dos jogos Olímpicos Rio 2016.