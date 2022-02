Parceria entre Defesa Civil e agência alemã permite projeção climática no estado até 2040

Uma parceria entre Defesa Civil de Santa Catarina com a GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) - Agência de Cooperação técnica do Governo da Alemanha - vai permitir uma projeção climática até o ano 2040 no Estado.

Em alta resolução, a projeção proporciona grande capacidade de planejar o futuro de Santa Catarina, em diversas áreas: infraestrutura, agricultura, recursos hídricos, energia, meio ambiente, cidades, região costeira, turismo, planejamento urbano, proteção das comunidades.

O projeto traz ainda a perspectiva de estudos de impactos, vulnerabilidades e potencialidades para a escala dos territórios, bacias hidrográficas e municípios catarinenses.

“Ele gera conhecimentos valiosos sobre o futuro climático para os setores estratégicos e vida das pessoas, que permitirão à gestão pública e privada, tomarem medidas antecipadas de adaptação às mudanças, com redução de riscos, viabilização de atividades econômicas, e promoção da resiliência à sociedade catarinense”, explica Flávio.

As ações da GIZ em Santa Catarina ocorrem no âmbito do Programa Proadapta - Apoio ao Brasil na Implantação da Agenda Nacional de Adaptação à Mudança do Clima.

“O projeto Proadapta, de âmbito nacional, tem como objetivo aumentar a resiliência climática do Brasil, por meio de processos de coordenação e cooperação entre as três esferas de governo, setores econômicos e sociedade civil”, explica Flávio Victoria, coordenador de Inovação e Inteligência Analítica DCSC. “Em parceria com a Defesa Civil de Santa Catarina, o programa tem como objetivo realizar atividades que subsidiem a avaliação e a consideração das alterações climáticas em instrumentos selecionados de gestão de risco climático prevendo o fortalecimento de políticas e estratégias para elevar a resiliência da sociedade catarinense aos impactos associados ao clima atual e futuro”.