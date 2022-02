Projeto cria campanha nacional sobre vacinação contra giardíase em animais de estimação

O Projeto de Lei 4267/21 cria uma campanha nacional para conscientizar a população sobre a vacinação de animais domésticos contra a giardíase – infecção no intestino delgado que também afeta seres humanos e que é causada pela ingestão de água e alimentos contaminados por um parasita. O texto está sendo analisado pela Câmara dos Deputados.

"Quem tem um bicho em casa sabe o quão importante é manter as vacinas em dia. Afinal, além de preservar a saúde do animal, também evita problemas com a própria saúde, pois algumas doenças dos pets são transmitidas às pessoas”, diz o autor do projeto, deputado Alexandre Frota (PSDB-SP).

Segundo o texto, a campanha deve ampliar a divulgação de sintomas, formas de transmissão, tratamento e prevenção da doença, além de informar sobre os benefícios da vacina. O texto prevê a possiblidade de parcerias com municípios, instituições de ensino e organizações da sociedade civil para facilitar o acesso à vacina.

Considerada como uma das quatro vacinas anuais essenciais para pets, a vacina de giárdia deve ser aplicada com uma pausa de 21 a 30 dias entre a primeira e segunda dose. Depois disso, é necessário reforçar anualmente.

Tramitação

O projeto será analisado, em caráter conclusivo, pelas comissões de Seguridade Social e Família; de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.