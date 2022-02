RS enviará quatro duplas de bombeiro e cão para apoio em buscas após a tragédia em Petrópolis, no Rio

O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS) apoiará as operações de busca no município fluminense de Petropólis, devastado por tempestades seguidas de deslizamentos de morros na terça-feira (15/2). A tragédia já contabiliza 122 mortos e 218 desaparecidos.

O auxílio gaúcho ocorrerá com o envio de quatro binômios – duplas de bombeiros militares e cães –, que partem em comboio terrestre ainda nesta sexta-feira (18/2), com furgão que possui a estrutura adequada para transporte dos animais. A saída será por volta das 17h30min, na Companhia Especial de Busca e Salvamento (CEBS), em Porto Alegre.

Participam da missão o primeiro-sargento Alexandre Furtado Silveira, com a cadela Guria, e o soldado Éderson Luis Lima Gomes, com o cão General, ambos da CEBS, e o segundo-sargento Alex Sandro Teixeira Brum, com o cão Guapo, e soldado Estefânio Guinazu Bernardes, com a cadela Molly, os dois do 4º Batalhão de Bombeiro Militar (4º BBM) de Santa Maria.

O cão Guapo e o sargento Brum já atuaram nos trabalhos de busca e resgate na tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais, em janeiro de 2019.

Em agosto do ano passado, o CBMRS promoveu uma Certificação Estadual de Binômios, em Santa Maria. Com provas de busca e salvamento em áreas rurais e urbanas, a certificação habilitou 21 duplas de bombeiros militares e cães para as operações de resgate.