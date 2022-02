Obras no trecho estadualizado da BR-280 em Guaramirim vão impulsionar desenvolvimento e garantir segurança

O começo de um novo tempo, com muito mais desenvolvimento e segurança. Foi com essa certeza que a moradora de Guaramirim, Marciele Garcia, definiu os serviços que estão sendo executados pelo Governo de Santa Catarina no trecho estadualizado da BR-280, entre o município e Jaraguá do Sul. As obras de artes especiais nos 8,9 quilômetros iniciaram há 10 meses e incluem a construção de dois viadutos, ponte, uma passagem inferior de veículos e três passarelas para pedestres.

Marciele e a família utilizam a rodovia todos os dias. Seja para trabalhar, levar as crianças à escola ou tarefas de rotina. Ela relatou que todos estão ansiosos para ver os serviços concluídos. “Vai mudar a realidade da região. Aqui acontecem muitos acidentes. Com as melhorias que estão sendo feitas vamos nos sentir mais seguros. Acredito também que novas oportunidades de empregos irão surgir. É a esperança de muito mais proteção.”

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

O governador Carlos Moisés destacou que a região é importante e o compromisso do Governo do Estado é estar presente com ações em todas as cidades de Santa Catarina. “As nossas escolhas estão sendo feitas desta forma: priorizando obras estruturantes e que tenham impacto regional e segurança. Foi assim que a gente começou a construir os novos rumos da infraestrutura no Estado, elegendo as obras prioritárias de cada região ao lado de prefeitos e deputados”, destacou.

A obra

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

Engenheira da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, responsável pela obra, Débora Manukian Patti informou que atualmente no trecho estão sendo feitos os serviços de terraplenagem, drenagem e fabricação das escamas do viaduto do bairro de Guamiranga e pavimentação das marginais.

A previsão de término dos trabalhos é para abril do ano que vem. São sete obras de arte. Duas já existem e serão duplicadas: a ponte sobre o rio Itapocuzinho e o viaduto sobre a linha férrea. As cinco novas obras são três passarelas para pedestres, uma passagem inferior para veículos e o viaduto no Guamiranga. O investimento chega a R$ 56 milhões. Além disso, no trecho estão sendo feitos serviços complementares com a pavimentação de oito marginais.

“Vamos trazer mais segurança para os usuários e agilidade no transporte e escoamento da produção. Aqui é um importante corredor logístico da região Norte de Santa Catarina”, disse Débora.

O secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, Thiago Vieira enfatizou que a obra, além do desenvolvimento econômico, vai garantir principalmente segurança para população, pois no local acontecem muitos acidentes. “Não tem nada mais importante que a vida de uma pessoa. A infraestrutura está a serviço da vida dos catarinenses. A região merece este investimento, merece todo reconhecimento e atenção. Essa é mais uma demanda histórica que o governo Carlos Moisés torna realidade. Santa Catarina está construindo novos rumos.”

Mais competitividade

O presidente da Associação e Comércio Indústria de Guaramirim (ACIAG), Adilson Cesar Demathe, projeta que a obra aguardada há 40 anos vai gerar um impacto grande em termos de economia. “Vai nos tornar ainda mais produtivos e competitivos. Somos um pólo industrial forte na região. Pelo que produz e entrega para sociedade, o governador Carlos Moisés acertou em colocar essa obra como prioritária.”