Frigorífico em Vista Gaúcha: Da empolgação à frustração

Na manhã do dia 01 de julho de 2020, no gabinete do então prefeito de Vista Gaúcha, Celso José Dal Cero, um grupo de empresários anunciou a construção de um grande projeto que tinha potencial de mudar totalmente a realidade de muitos produtores da região: um frigorífico de aves que traria consigo o investimento de R$ 400 milhões de reais.

O projeto era arrojado e extremamente otimista, pois além do Frigorifico que teria a marca comercial de AveNutri, ele ainda montaria uma rede de aviários, que serviriam para abastecer a grande demanda do frigorífico. Além disso a empresa já previa a instalação de uma incubadora de ovos e de uma fábrica de ração, além disso ainda precisaria montar uma rede de transporte, que fariam o transporte das propriedades rurais até o frigorifico.

No gabinete do prefeito estavam a imprensa, algumas autoridades de Vista Gaúcha e o grupo de empresários liderados por Paulo José Balla, que se apresentou como executivo com longa experiência na área de frigoríficos e que então decidiu colocar o seu próprio frigorífico.

O projeto era ainda maior, pois além da unidade em Vista Gaúcha, o empresário anunciou que estavam prontos para a instalação de uma planta ainda maior na cidade de Bandeirantes no estado do Paraná.

A escolha de Vista Gaúcha, era segundo o empresário por causa de um estudo em relação as condições de manutenção da matéria prima e por causa daquele que foi apresentado como seu sócio no negócio e vice-presidente da empresa Leandro Rodrigues do Santos, que é natural de Vista Gaúcha e teria convencido o empresário a instalar a planta no município.

Além de Leandro, Paulo José Balla também apresentou o nome de Valmir Albuquerque, apresentado como ex-auditor da Receita Federal e então diretor financeiro do grupo e Carlos Henrique Vargas, empresário de Vista Gaúcha, que foi apresentado também como sócio do empreendimento.

Apesar de uma certa desconfiança pelos números apresentados, uma vez que o grupo anunciava que o frigorifico geraria 600 empregos diretos e teria potencial para chegar a 1200 vagas em pouco tempo e que inicialmente a planta abateria cerca de 280 mil aves por dia, os empresários garantiam que as obras iniciariam até o final daquele ano e que entraria em funcionamento no máximo em dois anos.

Investidores

Após o festejado anuncio e de diversas entrevistas que foram dadas por Paulo José Balla e Leandro Rodrigues dos Santos a empresa instalou um escritório no Centro de Vista Gaúcha. O local alugado seria para poder manter uma estação de trabalho do município, enquanto o grupo se preparava para a construção da sua unidade.

A empresa dizia que já tinha um empréstimo aprovado no BNDES e que dentro dos próximos dias o dinheiro já estaria disponível. Paulo José Balla chegava a citar o banco americano JP Morgan, maior banco de investimentos do mundo como um dos responsáveis pela liberação de recursos.

Nossa reportagem constatou duas coisas. A primeira é que o BNDES nunca liberou os recursos para o empreendimento. Apesar da instituição não divulgar informações relacionadas a projetos que não foram aprovados, uma fonte nos informou que fez uma consulta e descobriu que o projeto foi protocolado, mas não chegou a cumprir os requisitos para uma aprovação, além de que faltariam garantias para o possível empréstimos. Nossa reportagem ainda aguarda maiores detalhes. Já a banco americano JP Morgan, não respondeu as nossas comunicações até o fechamento dessa matéria, mas afirmou desconhecer o projeto. Em uma rápida pesquisa descobrimos também que a instituição norte-americana não costuma fazer aportes nesse tipo de investimento.

Segundo as informações que levantamos, antes mesmo do anuncio, os homens à frente do projeto já estavam procurando empresários e pessoas com posses em Vista Gaúcha e buscando investidores. Informalmente descobrimos que pelo menos três pessoas teriam entrado no negócio na condição de investidor. Até o fechamento dessa edição conseguimos contato com apenas uma dessas pessoas que disse que preferia não comentar o assunto, no entanto, confidenciou que teria investido um bom dinheiro e que tinha pouca esperança de reavê-lo. Ele disse que ainda está aguardando para ver o que acontece.

Em Vista Gaúcha corre a informação de que o agora ex-prefeito, Celso José Dal Cero, também teria investido na iniciativa, no entanto, procurado pela nossa reportagem, ele negou que tenha investido seu próprio dinheiro e fez questão de afirmar que o município apenas recepcionou o projeto, mas que nunca houve qualquer investimento do poder público, pois era algo de iniciativa privada. Segundo ele, tanto ele como pessoa física, quanto o município não fizeram qualquer investimento no projeto.

O atual prefeito Claudemir José Locatelli, também afirmou que de fato o município não fez nenhum investimento e que toda a iniciativa era privada. Segundo ele, após assumir o mandato fez cobranças aos empresários sobre o empreendimento, mas que o município em momento nenhum fez qualquer investimento de recursos públicos no projeto.

A área de terra

No anuncio inicial do projeto Paulo José Balla e Leandro Rodrigues dos Santos afirmavam que já tinha pré-contrato de área de terra assinado e que eles estariam fechando o negócio da compra da área nos próximos dias.

Quase um ano depois, em junho de 2021, ainda não havia nenhuma área de terra adquirida pelo grupo. Em entrevista ao Jornal Província nessa época, Leandro afirmava que já havia sido comprada uma área na qual já foi pago parte do valor acordado e o restante do pagamento seria feito quando saísse o financiamento do BNDES. Ele também informava que estavam sendo negociados e já com contratos em fase de finalização duas ares em Alto União, uma de 14,9 hectares e outra de 27,44 hectares, onde além do abatedouro seriam construídos cerca de 50 aviários da própria empresa, para complementar a demanda vinda do produtor e uma escola para treinamento das equipes de trabalho.

De fato a empresa chegou a negociar algumas área de terra, inclusive chegaram a escolher e até demarcar a área, no entanto, no momento de fechar o negócio, ou seja, efetuar o pagamento da área, os empresário não o fizeram, ou seja, apesar dos constantes anúncios nenhuma área de terra foi adquirida para a instalação do frigorifico.

Polícia Civil

Recentemente o prefeito de Vista Gaúcha Claudemir Locatelli e o vice André Danette procuraram a Polícia Civil de Tenente Portela e fizeram um comunicado contra a empresa. Os mandatários do municípios estão preocupados com os inúmeros produtores rurais que investigaram dinheiro na empresa e agora não sabem o que vai acontecer.

Tivemos a confirmação de que a Polícia abriu um inquérito para apurar a situação. Estão sendo feitas diligências e ouvidas pessoas relacionadas ao caso.

A situação dos produtores, a forma com que eles entraram no negócio os detalhes sobre quem são os homens envolvidos com a empresa que não saiu do papel será assunto do próximo capitulo dessa história que será relatada na próxima edição.

