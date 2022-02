Redentora toma medidas para amenizar os efeitos da estiagem

A Administração Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, está distribuindo água para o consumo das comunidades do interior de Redentora. Trata-se de uma ação emergencial devido à estiagem que assola o Rio Grande do Sul.

São distribuídas quatro cargas de caminhão-pipa diariamente, para todas as localidades do interior, principalmente para as Linhas Soledade e Mânica, onde a estiagem é mais grave.

Além disso, foram perfurados três poços artesianos nas localidades de Distrito de São João, Linha Prates (Mânica) e Linha Marçal (Rincão dos Viana). Os recursos foram concedidos pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação do Estado do Rio Grande do Sul.

O valor do repasse é de R$ 70.000,00 e o valor executado é R$ 58.590,00.

A Administração Municipal está realizando o levantamento dos materiais para adequação dos poços e após será realizada a licitação.

O Prefeito Nilson Paulo Costa assinou, no dia 27 de dezembro de 2021, o Decreto 3361, que declara situação de emergência nas áreas do município de Redentora afetadas pela estiagem.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.