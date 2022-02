Legislativo de Coronel Bicaco retomará as sessões ordinárias em março

No dia 7 de março, às 20 horas, a Câmara de Vereadores de Coronel Bicaco vai iniciar o cronograma de sessões ordinárias de 2022. Antônio Martins (PP) foi eleito por unanimidade para presidir a Casa neste ano, tendo como vice-presidente, Leandro Briato (PP), e secretário, Paulo Hermel (PDT). A escolha da mesa diretora aconteceu em 27 de dezembro de 2021.

Antônio Martins afirmou que sua gestão será caracterizada pelo diálogo com as duas bancadas e também com o Poder Executivo. Ele ressaltou a responsabilidade que é assumir o cargo e que o trabalho irá focar em maneiras de auxiliar no desenvolvimento do município.

No decorrer do ano passado, entre sessões ordinárias e extraordinárias, os edis apreciaram mais de 90 Projetos de Lei, sendo a grande maioria aprovada por unanimidade. Ainda foram votadas em plenário, inúmeras proposições, pedidos de informações e moções de apoio.

