Detran de Santa Catarina inaugura nova Ciretran em Joinville

Com a instalação da nova sede, cerca 300 mil moradores não precisarão mais percorrer uma longa distância para obter os serviços de trânsito, tais como procedimentos relacionados a veículos, habilitação e infrações.

No espaço estão instalados oito guichês de atendimento, abertos de segunda a sexta-feira das 8h às 11h e das 12h às 17 horas, com todos os serviços oferecidos pelo Detran, inicialmente apenas para pessoas físicas.

O vice-presidente do Detran, Leandro Mioto Ramos, destaca que Joinville passa a contar agora com dois pontos de atendimento: Ciretran no Bairro América, dentro da 2º Delegacia Regional de Polícia, e o recém-inaugurado no Bairro Itaum.

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

“Nossa intenção é reforçar essas parcerias público-privadas, como a feita com a rede Condor, e termos os serviços do Detran cada vez mais próximo da população, contribuindo com a agilidade no atendimento, evitando aglomerações e longas esperas, e ainda, colaborando com a mobilidade das grandes cidades de Santa Catarina, como Joinville", enfatizou.

O vice-presidente adianta que as novas unidades das Ciretrans seguirão o mesmo padrão em todo o estado. A descentralização deve ocorrer nas principais cidades, de acordo com a demanda de serviços.

Agendamento

Para evitar aglomeração nas unidades, as Ciretrans em todo o estado estão funcionando mediante agendamento prévio e obedecendo a todas as medidas de segurança estabelecidas para a saúde dos usuários e servidores.

Os agendamentos 100% digital podem ser feitos pelo Portal Digital no site do Detran (www.detran.sc.gov.br) ou pelo aplicativo Detran Digital, disponível nos sistemas Android e iOS.

Serviço