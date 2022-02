Aprovada urgência para projeto que cria Sistema Nacional de Educação; acompanhe

A Câmara dos Deputados aprovou o requerimento de urgência para o Projeto de Lei Complementar 25/19, da deputada Professora Dorinha Seabra Rezende (DEM-TO), que institui o Sistema Nacional de Educação (SNE) para fixar normas de cooperação entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios nas políticas, programas e ações educacionais.

Com a aprovação do regime de urgência, o projeto poderá ser votado nas próximas sessões do Plenário.

