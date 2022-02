Preço do ingresso para o Parque do Turvo é reajustado

Desde o dia 29 de janeiro, o preço do ingresso para acesso ao Parque Estadual do Turvo, em Derrubadas, subiu para R$ 20,44 por pessoa. O reajuste é determinado pelo cálculo da Unidade de Padrão Fiscal (UPF) do Estado do Rio Grande do Sul.

A unidade de conservação permanente fica aberta de quinta a segunda-feira. O horário de entrada é compreendido entre 8 e 16 horas. Os visitantes devem deixar a área de lazer do Salto do Yucumã até às 17 horas, no máximo.

Além de conhecer o maior salto longitudinal do mundo – com 1.800 metros de queda d’água – o turista ainda tem a possibilidade de explorar trilhas guiadas em meio à mata e conhecer a exposição de animais empalhados dentro do Centro de Visitantes.

As visitas ao Parque Estadual do Turvo precisam ser agendadas através do site oficial da Prefeitura Municipal de Derrubadas. O pagamento do ingresso também é realizado de forma online. A carga máxima por dia é de 464 pessoas.

Maiores informações podem ser obtidas pelo número (55) 99918 3006 (WhatsApp ou ligação).

