Petrobras registra recorde de produção e venda de diesel S10 em 2021

Crescimento do consumo do diesel S10 está associado à modernização da frota nacional (Foto: Diones Roberto Becker)

A Petrobras registrou recorde de produção e vendas de diesel S10 em 2021. O produto é um combustível com baixo teor de enxofre. Foram produzidos 21,2 bilhões de litros, aumento de 10% em relação a 2020, e comercializados 25,8 bilhões de litros, revelando expansão de 34,7% na mesma comparação.

A companhia esclareceu que, para atender seus contratos de venda, a produção de diesel S10 é complementada por importações realizadas pela própria Petrobras.

Segundo a empresa, o crescimento do consumo do diesel S10 está associado à modernização da frota nacional e garante os melhores resultados ambientais e econômicos para os usuários. Atualmente, a venda do S10 corresponde a mais da metade das vendas totais de diesel da Petrobras.

— Os números refletem os esforços da companhia para ampliar a oferta do produto com menor teor de enxofre e que atende às tecnologias mais modernas de motores em uso no Brasil — disse a empresa.

A meta é investir US$ 2,6 bilhões na expansão da capacidade das refinarias da Petrobras até 2026, o que resultará em uma produção adicional de mais de 300 mil barris por dia de óleo diesel S10. Ao final desse prazo, todo o óleo diesel produzido pela Petrobras será S-10.

