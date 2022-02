Pelo terceiro dia seguido, Tenente Portela registra mais de 300 casos ativos de Covid-19

Desde a segunda-feira (14/2), Tenente Portela registra mais de 300 moradores infectados com o novo coronavírus. Nesta quarta-feira (16/2), o número de casos ativos da doença está em 373. Outras seis pessoas esperam o resultado de exames laboratoriais.

O município acumula, desde o começo da pandemia, 2.698 diagnósticos positivos da doença, dos quais, 2.287 pacientes estão curados e 38 morreram.

Três residentes em Tenente Portela ocupam leito no Hospital Santo Antônio (HSA) em função de sintomas da Covid-19. São dois casos suspeitos na enfermaria e um paciente com a contaminação comprovada na pediatria.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.