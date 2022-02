Plenário faz um minuto de silêncio pelas vítimas dos desastres em Petrópolis

O Plenário da Câmara dos Deputados parou por um minuto pelas vítimas do desastre ocorrido pelo excesso de chuvas em Petrópolis (RJ). Até o início da tarde, os bombeiros registraram mais de 60 vítimas do temporal. A prefeitura decretou estado de calamidade e serviços públicos de água e luz estão interrompidos em grande parte da cidade.

A homenagem foi comandada pelo deputado Ricardo Silva (PSB-SP), que presidia a sessão. “Esta Presidência pede para que todos façam, neste momento, um minuto de silêncio por essas vidas que se perderam”, disse.

A deputada Alice Portugal (PCdoB-BA) afirmou que as cenas do desastre são “aterrorizantes” e o Congresso precisa se mobilizar para que os recursos necessários cheguem à região. Ela lembrou ainda as centenas de vidas perdidas em decorrência das chuvas na Bahia no final do ano passado e alertou para o crescimento desordenado.

“Eu solicito que nós tomemos uma posição nessa direção para que esses recursos cheguem e essas populações sejam abraçadas. Além da solidariedade, porque todo o Brasil, com certeza, se direcionará agora para Petrópolis, nós precisamos, sem dúvida, buscar que os recursos públicos sejam destinados, com urgência, para essas regiões atingidas”, disse.

O deputado Felício Laterça (PSL-RJ) afirmou que o estado do Rio de Janeiro tem sido atingido por graves chuvas, especialmente no interior do Estado. “Nós estamos tendo uma série de problemas e ontem, mais uma vez, a tragédia atingiu a nossa cidade imperial de Petrópolis. Estamos enlutados pela perda das vidas”, disse. Para ele, a corrupção desviou os recursos que deveriam ser aplicados na previsão dos desastres.

O deputado fluminense destacou que haverá uma reunião da bancada nesta quarta-feira (16). “É preciso uma união de esforços para que esses acidentes não ocorram desta forma. A natureza não perdoa a ocupação irregular, não perdoa a falta de obras de drenagem”, disse. Ele pediu à sociedade que se mobilize e compareça aos posto de doação para ajudar a população atingida.