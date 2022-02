Sicredi Raízes RS/SC/MG realizou abertura de ano do Programa União Faz A Vida e Cooperativas Escolares

Educação, cooperativismo e o futuro do nosso planeta são assuntos que fazem parte do propósito da Sicredi Raízes RS/SC/MG. Buscando construir comunidades mais prósperas, a Cooperativa realizou na manhã desta terça-feira, 15 de fevereiro, um evento online para marcar a abertura de ano dos programas A União Faz a Vida e Cooperativas Escolares.

O evento foi destinado às professoras que fazem parte dos programas nos municípios de nossa área de atuação e contou com a participação do presidente da Sicredi Raízes RS/SC/MG, Vitor Augusto Rizzardi e das colaboradoras da área de Programas Sociais da Cooperativa, Jaqueline Malheiros, Angela Pereira, Mayara Winck e Ana Maria Fortes.

Conduzido por Emília Cipriano, doutora em Educação, Mestre em Psicologia da Educação e graduada em Serviço Social e Pedagogia, o momento trouxe como tema “Os saberes e afetos de ser professor na Atualidade”. A professora destacou os o papel dos educadores através de uma educação que humaniza, inclui e acredita no ser humano em sua essência.

Para a professora Maria Teresa Schneider Hoelscher, que faz parte do PUFV, o evento trouxe “para o início do ano letivo de 2022, excelentes reflexões, passando pela literatura, poesia, cinema, arte, filosofia, psicologia, sociologia, educação. Diferentes áreas das quais nós, enquanto seres humanos que trabalhamos e convivemos com o outro, precisamos nos constituir e desenvolver o nosso olhar e a nossa escuta”.

A professora orientadora da Cooperativa Escolar Cooper Unisalto, de Derrubdas/RS, Mara Cristína Sorgetz da Rocha, destaca que o momento foi de reflexões. Segundo ela, como professores, “é necessário trabalharmos com nossa comunidade de aprendizagem, atividades compartilhadas que contemplem metodologias ativas, as quais nos oportunizam sermos autores de nossa história através de nossas ações”.

Segundo Rizzardi, presidente da Cooperativa, “é através de programas como estes que o Sicredi cumpre parte do seu papel junto às comunidades, auxiliando na difusão da colaboração, da fraternidade e da educação”. Os programas são construídos à várias mãos, “com apoio de associados, das administrações municipais, de professores, coordenadores educacionais, colaboradores e acreditadores de que devemos deixar um mundo melhor para nossas crianças e crianças melhores para o nosso planeta”, completa.

Participaram da abertura de ano, que foi transmitida através do Youtube, representantes das comunidades escolares dos municípios de Boa Vista das Missões/RS, Campo Novo/RS, Derrubadas/RS, Miraguaí/RS, Palmeira das Missões/RS, São Martinho/RS, Sede Nova/RS, Tenente Portela/RS, Vista Gaúcha/RS, Itapiranga/SC, e São Miguel do Oeste/SC.

