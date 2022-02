Lira afirma que a Câmara vai buscar diminuir o impacto da tragédia em Petrópolis

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), prestou solidariedade às vítimas da chuva ocorrida nesta terça-feira (15) na cidade de Petrópolis, na região serrana do estado do Rio de Janeiro. Até agora, segundo o governo estadual, morreram 55 pessoas. A chuva causou deslizamentos, inundações, alagamentos e destruiu parte do centro histórico do município.

Lira afirmou que a Câmara vai buscar diminuir o impacto da tragédia na cidade.

“A Câmara está com Petrópolis. Vamos diminuir o impacto dessa tragédia e encontrar meios para facilitar a ajuda aos desabrigados, bem como reconstruir a Cidade Imperial. Neste dia triste, meus sentimentos às vítimas, aos familiares e minha solidariedade aos petropolitanos”, afirmou Lira, por meio de suas redes sociais.