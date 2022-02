Câmara aprova em dois turnos PEC que aumenta idade máxima para nomeação de magistrados; acompanhe

A Câmara dos Deputados aprovou, em dois turnos de votação, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 32/21, que aumenta de 65 para 70 anos a idade máxima dos nomeados aos cargos de juízes e ministros de tribunais regionais federais e de tribunais superiores. A proposta será enviada ao Senado.

De acordo com o texto, cujo primeiro signatário é o deputado Cacá Leão (PP-BA), a mudança atinge os indicados às seguintes cortes: Supremo Tribunal Federal (STF), Superior Tribunal de Justiça (STJ), tribunais regionais federais (TRFs), Tribunal Superior do Trabalho (TST), tribunais regionais do Trabalho (TRTs), Tribunal de Contas de União (TCU) e ministros civis do Superior Tribunal Militar (STM).

Dois turnos

O Plenário aprovou o substitutivo do deputado Acácio Favacho (Pros-AP) em primeiro turno por 439 votos a 15 e, em segundo turno, por 416 votos a 14.

Para isso ser possível, os deputados aprovaram requerimentos para dispensar prazos regimentais entre as votações na comissão especial e no Plenário e entre os dois turnos de votação.

