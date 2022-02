Tenente Portela adquire novo ônibus para transporte escolar

Foi adquirido pelo município de Tenente Portela na última segunda-feira, 14/02, um novo ônibus que será utilizado para o transporte escolar.

O município investiu R$ 317.900,00 na aquisição do veículo adaptado para estudantes com deficiência física.

A entrega do veículo ocorreu na tarde de segunda-feira. O prefeito Rosemar Sala esteve presente na ocasião, com o vice Leônidas Balestrin; a secretária de Educação, Cultura e Desporto, Gicelda Berghetti Denes, e o coordenador de Transporte Escolar, Mauro Rodrigues da Silva.

O ônibus foi adquirido visando renovar a frota escolar garantindo um serviço de qualidade para os alunos atendidos — ­destacou o prefeito.

