Administração Municipal de Redentora retoma oficinas no Cras Sagrada Família

A administração de Redentora por meio da Secretaria Municipal da Assistência Social retomou nesta segunda-feira, 14/02, as oficinas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) para crianças e adolescentes no Cras Sagrada Família.

Na ocasião foi realizado pela equipe técnica, a abertura das atividades, com brincadeiras e um lanche especial.

Atualmente o Cras dispõe de oficinas de música, artesanato, esporte e taekwondo.

A Administração Municipal diz que ainda há vagas para novas matriculas, e convida crianças e adolescentes para participar.

