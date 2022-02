Barra do Guarita é contemplado com recursos federais para compra de cestas básicas

Barra do Guarita foi uma das cidades a receber recursos financeiros do governo federal para ajudar nos prejuízos causados pela estiagem.

A autorização do repasse foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (14). Barra do Guarita irá receber R$ 155 mil que serão utilizadas para aquisição de cestas básicas para a população mais necessitada do município.

