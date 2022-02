Construção de Casa Lar em Redentora atinge 40% do projeto

A construção da Unidade Pública de Acolhimento para Crianças e Adolescentes – Casa Lar de Redentora segue em andamento neste ano de 2022. Segundo a prefeitura de Redentora a obra atingiu 40,15% do projeto.

A obra está sendo executada na Rua Walter Perachi de Barcelos, no bairro São José, com verba de R$ 450.000 do Ministério do Desenvolvimento Social.

Com a conclusão da Unidade de Acolhimento crianças e adolescentes em situação de risco terão um lar seguro. Esse projeto é um dos principais elencados pelo prefeito Nilson Paulo Costa que sempre destaca a importância da obra para o município.

Em uma entrevista na Jornal Província, na época em que a obra estava iniciando, a primeira-dama do município, Eliane Amaral Costa, chamava a atenção para o número de casos de violência contra crianças e adolescentes no município e que esse projeto seria um dos mais importantes para romper, muitas vezes, os ciclos de violência e dar dignidade e oportunidade para crianças e adolescentes de Redentora.

