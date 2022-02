Vendas de veículos caem 38,5% em janeiro

A Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores (ANFAVEA) anunciou que, em janeiro deste ano, foram vendidas 126,5 mil unidades, o que representa uma queda de 38,5% em comparação a dezembro de 2021. Em relação a janeiro do ano passado, a retração foi de 26,1%.

Ao divulgar os dados, o presidente da ANFAVEA, Luiz Carlos Moraes, considerou a queda como relevante. — Foi uma queda relevante com relação a dezembro, que foi um mês muito bom, nós puxamos bastante a produção e o emplacamento, em grande parte para entregar muitos veículos pendentes de meses anteriores por falta dos semicondutores — afirmou o dirigente.

O executivo lembrou que janeiro já é tradicionalmente um mês de poucas vendas no mercado de automóveis, no entanto, destacou outros motivos para a retração no mês.

— Janeiro já é esperado uma queda, como acontece todos os anos, mas tivemos aspectos que impactaram ainda mais esse resultado, como o alto volume de emplacamento em dezembro, o desequilíbrio na cadeia de suprimentos, e tivemos uma transição no sistema de emplacamentos, como veículos que foram vendidos, mas não foram emplacados no mês de janeiro. Mas esse tema já foi resolvido e o emplacamento já voltou ao normal em fevereiro — disse Luiz Carlos Moraes.

Houve retração ainda na produção de veículos, com queda de 31,1% com relação a dezembro. Segundo o balanço divulgado pela ANFAVEA, foram fabricadas 145,4 mil unidades no primeiro mês deste ano, enquanto a produção em dezembro do ano passado ficou em 200,4 mil veículos. Comparado com janeiro de 2021, a queda na produção foi de 27,4 %.

