Sicredi repassará recursos do programa Juro Zero RS

Sicredi será uma das repassadoras de recursos do Avançar no Desenvolvimento Econômico – programa Juro Zero RS (Foto: Diones Roberto Becker)

O Sicredi – instituição financeira cooperativa com mais de dois milhões de associados no Rio Grande do Sul – participará de iniciativa para impulsionar o desenvolvimento do Estado. Por meio da parceria com o BADESUL e o BRDE, o Sicredi está apto a receber, desde o dia 1º de fevereiro, as solicitações de operações de crédito do Avançar no Desenvolvimento Econômico (programa Juro Zero RS).

Conforme informações do Governo Estadual, serão disponibilizados R$ 100 milhões de recursos do Estado na forma de subsídios de juros. A expectativa do Poder Executivo do RS é a de injetar até R$ 600 milhões na economia. Os recursos poderão ser solicitados por Microempreendedores Individuais (MEI), microempresas e empresas de pequeno porte.

— O Sicredi sempre manteve uma relação muito próxima com seus associados, conhecendo as realidades locais e compreendendo as suas necessidades. Neste sentido, entendemos a importância de iniciativas que visem ao crescimento econômico de micro e pequenos empreendedores, o que poderá trazer benefícios para todos com a geração de emprego e renda e a melhoria da qualidade de vida — explica o vice-presidente da Central Sicredi Sul/Sudeste, Márcio Port.

Acesso ao programa Juro Zero RS:

As instituições financeiras conveniadas, como o Sicredi, farão o encaminhamento das solicitações, a verificação da documentação necessária e a análise de crédito e garantias para a liberação da operação.

— É importante reforçar que o associado do Sicredi interessado em mais informações sobre o programa Juro Zero entre em contato com sua agência — complementa Márcio Port. A expectativa do Governo Estadual é de que mais de 20 mil operações sejam realizadas com a iniciativa.

Sobre o Sicredi:

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 5,5 milhões de associados.

Com presença nacional, o Sicredi está em 25 estados* e no Distrito Federal, com mais de 2.100 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros. No Rio Grande do Sul, o Sicredi reúne mais de dois milhões de associados. A cobertura no RS alcança 95% dos municípios, totalizando mais de 600 pontos de atendimento.

*Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.