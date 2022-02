Proposta prevê divulgação de contato de conselho tutelar em escolas

José Nelto: órgão tem a missão de zelar pelos direitos da criança e do adolescente - (Foto: Cleia Viana/Câmara dos Deputados)

O Projeto de Lei 66/22 torna obrigatória a fixação, em escolas públicas e privadas, de cartazes com o contato do conselho tutelar da localidade. A proposta, do deputado José Nelto (Pode-GO), está em análise na Câmara dos Deputados.

Conforme lembra José Nelto, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) já confere aos dirigentes dos estabelecimentos de ensino o dever de comunicar ao conselho tutelar os casos de faltas frequentes e de maus-tratos envolvendo alunos, por exemplo. Com a proposta, ele pretende facilitar essa parceria.

“É muito importante que a direção da escola, os professores e até os alunos tenham à disposição o contato do conselho tutelar local, vez que é este o órgão que tem a missão de zelar pelos direitos da criança e do adolescente”, afirma o parlamentar.

Ainda segundo a proposta, os cartazes deverão ser afixados em local visível e de fácil acesso. Caberá ao Poder Executivo municipal ou estadual definir parâmetros como tamanho mínimo do cartaz e tipo de letra a ser utilizado.

Tramitação

O projeto tramita em caráter conclusivo e será analisado pelas comissões de Educação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

