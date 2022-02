Projeto determina que Disque 180 obedeça critérios de acessibilidade para pessoas com deficiência

Rigoni: "Pessoas com deficiência percebem obstáculos à fruição do serviço - (Foto: Gustavo Sales/Câmara dos Deputados)

O Projeto de Lei 82/22 determina que a Central de Atendimento à Mulher (Disque 180) obedeça aos critérios de acessibilidade estabelecidos na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, eliminando-se quaisquer barreiras ao atendimento das denúncias.

"Pessoas com deficiência percebem obstáculos à fruição do serviço, o que enseja a propositura do projeto de lei", justifica o deputado Felipe Rigoni (PSL-ES), autor do texto.

Em análise na Câmara dos Deputados, o projeto acrescenta dispositivo à Lei 10.714/03, que autorizou o Poder Executivo a disponibilizar, em âmbito nacional, número telefônico destinado a atender as denúncias de violência contra a mulher.

Tramitação

A proposta será analisada em caráter conclusivo pelas comissões de Defesa dos Direitos da Mulher; de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

